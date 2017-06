Dois amigos esfaqueados por causa de cigarro

Os agressores estão referenciados.

Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram esfaqueados por um grupo de três agressores, em Évora, por terem negado um cigarro.Uma das vítimas sofreu uma perfuração no pulmão. A outra um corte no abdómen que necessitou de intervenção cirúrgica. Estão internados.Alexandra Gonçalves, mãe de um dos jovens, contou aoque as agressões ocorreram na madrugada de domingo e que os jovens foram ajudados por um condutor.