Dois argelinos capturados com 400 euros

Serão julgados a 27 de janeiro por atentado à segurança e introdução em local vedado.

Depois de terem saltado a cerca do aeroporto de Lisboa, quinta-feira, dois argelinos de 23 e 26 anos andaram oito horas em fuga.Só pelas 00h30 desta sexta-feira é que a PSP os encontrou na Gare do Oriente. Ao que tudo indica pretendiam sair de Lisboa de comboio.Cada um tinha 200 euros no bolso. Um será expulso e o outro, com visto de permanência, foi entregue ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.