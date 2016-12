Dois detidos da operação "Punho Cerrado" em prisão preventiva

Aos restantes cinco detidos, igualmente já ouvidos pelo juiz de instrução, foi fixado Termo de Identidade e Residência.Os dez detidos, no cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito, foram ouvidos durante quinta-feira e hoje no Tribunal de Leiria, sob medidas especiais de segurança.Durante as diligências efetuadas na operação 'Punho Cerrado' foram detidas outras sete pessoas, seis por posse de munições e armas brancas e de fogo ilegais e uma por posse de produto estupefaciente.Estes detidos foram libertados depois de prestarem Termo de Identidade e Residência.