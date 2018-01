Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois assaltos em 60 minutos

Roubos em padarias de Vila do Conde e Matosinhos.

Por Francisco Manuel e Silvana Araújo Cunha | 06:00

Dois homens assaltaram, ontem de madrugada, no espaço de uma hora, duas padarias, em Vila do Conde e Matosinhos.



O alarme da Padaria Serra disparou à 01h30. Em cerca de dois minutos, um encapuzado estilhaçou a porta de vidro com uma arma e levou 40 euros da máquina registadora. Fugiu em direção a um carro onde estava o cúmplice e arrancaram a grande velocidade. Em menos de uma semana, foi o segundo assalto à padaria, em Azurara.



Cerca de uma hora depois, em Lavra, Matosinhos, a Padaria Doces de Lavra foi assaltada exatamente com o mesmo método. A GNR investiga.