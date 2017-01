Dois ataques a Caixas MB com rebentamento na zona de Lisboa

As autoridades estão a averiguar uma possível ligação dos casos.

Os ataques às Caixas de Multibanco regressaram à zona de Lisboa em dose dupla, na madrugada de quinta-feira.Três assaltantes invadiram uma dependência bancária do Novo Banco em Algueirão, no concelho de Sintra, por volta das três da manhã e terão assaltado uma Caixa de Multibunco com recurso a rebentamento. Não se sabe ainda se terão sido bem sucedidos na tentativa de assalto.Umas horas antes, um grupo também de três elementos utilizava a mesma técnica de rebentamento num ataque a uma Caixa Multibanco, em Arruda dos Vinhos. Sabe-se que este assalto não foi consumado e que os suspeitos acabaram por fugir numa carrinha.