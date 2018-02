Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois barcos caçados a pescar sem licença

Polícia Marítima apreendeu os dois barcos e ainda 160 quilos de pé-de-burrinho.

Por Ana Palma | 08:14

As duas embarcações pescavam sem licença junto à praia da ilha de Tavira quando foram intercetadas, quinta-feira, pela Polícia Marítima (PM), que procedia a uma ação de policiamento dirigida às embarcações de pesca - nacionais e estrangeiras - com artes de ganchorra rebocada.



A PM apreendeu as duas embarcações e ainda mais de 160 kg de pé-de-burrinho (bivalve).



Segundo o CM apurou junto do comandante Fernandes da Palmia, das Capitanias dos Portos de Tavira e Vila Real de Santo António, as embarcações eram "nacionais mas com tripulantes de nacionalidade espanhola". Ambas apresentavam "várias infrações, nomeadamente, falta de licenciamento, entre outras", acrescentou aquele responsável.



As duas embarcações foram depois acompanhadas até ao Porto de Tavira e, "após aplicadas as devidas medidas cautelares e de polícia, foram autorizadas a regressar ao Porto de origem". As infrações correspondem a uma coima que pode variar entre os 600 euros e os 37 000 euros.



Os bivalves apreendidos foram devolvidos ao seu habitat natural, por se encontrarem vivos. Nesta operação de policiamento estiveram empenhados seis agentes e uma embarcação da PM de Tavira.



PORMENORES

Pescavam junto à praia

Quando foram intercetadas, as duas embarcações de ganchorra rebocada estavam a operar a cerca de 50 metros da ilha de Tavira (do lado do mar), revelou ao CM o comandante Fernandes da Palma, da Capitania do Porto de Tavira.



Arrastão apreendido

A PM de Vila Real de Santo António apreendeu, a 15 de janeiro, um arrastão espanhol a pescar espécies protegidas. O navio tinha a bordo cerca de 400 kg de crustáceos, cuja captura se encontrava interdita. A coima respetiva pode ir ate aos 125 mil euros, no caso de empresa.