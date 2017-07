Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois cães morrem fechados em carro

Casal deixou os animais e foi ao centro comercial. PSP investiga.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Dois cães de grande porte, pastor alemão e labrador, morreram terça-feira sufocados pelo calor no interior de uma carrinha comercial fechada, no estacionamento do centro comercial Odivelas Strada. Os donos estavam no shopping. A PSP recebeu denúncia e o caso está no Ministério Público.



Segundo explicou ao CM o patrão do dono dos animais, o homem estava a usar a carrinha da empresa para fins pessoais e sem autorização. "Foi para mim - por ter o número da empresa impresso na carrinha - que as pessoas ligaram quando viram os cães em aflição", contou o empresário. "Avisei logo o funcionário e, tanto quanto sei, ele foi de imediato em socorro".



Nas redes sociais, uma testemunha alega que o homem ainda demorou. A Associação Bigodes Fofos, de socorro animal e que denunciou o caso, criticou ainda o facto de várias pessoas terem assistido - os cães ganiam e arranharam até caírem inanimados - e nenhuma partiu o vidro do carro ou chamou a PSP.



Os animais morreram no local e foram levados pelo dono. A polícia apenas foi informada por uma testemunha na esquadra. Mas esta não pôde esperar para apresentar queixa e deu os pormenores, por telefone, na quarta-feira de manhã. O dono dos cães arrisca dois anos de prisão ou multa até 240 dias por maus tratos.



"Ele está devastado. Tem outros animais e aconteceu tudo em frente ao filho menor [12 anos]. Dada a situação condenável descrita e do uso abusivo [da carrinha], ele já não pertence à lista de colaboradores da empresa", afirma o patrão.