Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois carros capotados na VCI

Colisão no Porto fez dois feridos.

Por Manuel Jorge Bento | 08:48

Duas pessoas ficaram feridas numa colisão entre dois carros que capotaram, ontem à tarde, pelas 13h05, na Via de Cintura Interna (VCI), sentido Freixo- -Arrábida, Porto. Foram assistidas pelos Sapadores do Porto e pelo INEM, e hospitalizadas.



As viaturas colidiram junto ao separador central ao tentarem desviar-se do carro da frente - que fez uma manobra inesperada -, acabando por capotar. Os sapadores limparam a via.



O acidente deixou duas faixas cortadas ao trânsito e provocou grande demora na circulação automóvel na VCI. A PSP e a Infraestruturas de Portugal estiveram no local.