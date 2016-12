Dois comandos arguidos do curso 127 em missão da ONU

O que achou desta notícia?







Dois enfermeiros dos Comandos, que estão entre os sete arguidos constituídos na investigação às mortes dos militares Hugo Abreu e Dylan Silva, durante o 127º curso desta especialidade do Exército, partem ainda este mês para uma missão de manutenção de paz da ONU, na República Centro-Africana.Ambos estiveram ontem na cerimónia de entrega do estandarte nacional que decorreu no quartel da serra da Carregueira, Sintra, presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Fontes do Exército disseram ao CM que os militares, um homem e uma mulher sargentos, não estão suspensos pelo tribunal. "Apesar de serem arguidos pelo crime de omissão de auxílio, o Ministério Público, após consulta do Exército, autorizou-os a entrar na missão. Os dois estão disponíveis para qualquer diligência, mesmo que isso implique o regresso temporário a Portugal", explicou uma das fontes.