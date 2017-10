Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois desaparecidos e um ferido no incêndio de Nelas

Até ao momento, já morreram quatro pessoas nos incêndios que consomem Portugal de norte a sul.

02:02

Duas pessoas estão desaparecidas no concelho de Nelas, onde há "fogo por todo o lado", casas ardidas, centenas de pessoas deslocadas e faltam meios de combate, disse este domingó à Lusa o comandante dos bombeiros locais.



De acordo com Filipe Guilherme, duas pessoas foram dadas como desaparecidas numa aldeia da freguesia de Senhorim, havendo ainda a registar um ferido naquele concelho do distrito de Viseu, "que conseguiu fugir do veículo onde seguia, que acabou consumido pelas chamas".



A zona do concelho de Nelas está, relatou o comandante dos bombeiros, "cercada pelas chamas, há fogo por todo o lado".



"Não temos meios. Estamos impotentes perante isto tudo", desabafou.



Em Nelas juntaram-se, disse, um fogo que "começou na Serra da Estrela, a mais de 50 quilómetros" de distância e um outro que teve início em Oliveira do Hospital.



Naquele concelho há a registar "várias habitações consumidas pelas chamas" e "centenas de pessoas retiradas" das suas casas.