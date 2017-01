Dois detidos e dez quilos de droga apreendidos no Alentejo

A ação contou com o apoio de militares do Destacamento de Trânsito de Beja e do Núcleo de Investigação Criminal de Grândola.



Foram ainda apreendidos cinco telemóveis, 2.100 euros e dois automóveis.A ação contou com o apoio de militares do Destacamento de Trânsito de Beja e do Núcleo de Investigação Criminal de Grândola.

A GNR de Faro anunciou hoje a apreensão de dez quilos de haxixe e liamba e a detenção de dois homens, em Grândola, no Alentejo, que transportavam o produto de carro a partir do Algarve.Em declarações à Lusa, fonte da GNR adiantou que os dois homens, de 25 e 39 anos, foram detidos na madrugada de terça-feira durante a sua deslocação na autoestrada, depois de terem sido detetadas movimentações suspeitas, ainda no Algarve.Os militares do Comando Territorial de Faro envolvidos na operação apreenderam 8,6 quilos de haxixe (o equivalente a 17.200 doses) e 1,4 quilos de liamba (equivalente a 560 doses), lê-se no comunicado hoje divulgado por aquela força policial.