Dois detidos no aeroporto de Lisboa com 2,9 quilogramas de cocaína

A Polícia Judiciária deteve duas pessoas por tráfico de droga e apreendeu 2,9 quilogramas de cocaína, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a PJ adianta que os dois cidadãos estrangeiros foram apanhados com cocaína no organismo, suficiente para dividir por 29 mil doses individuais.Os detidos, de 37 e 40 anos, ficaram em prisão preventiva após o primeiro interrogatório judicial.