Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois detidos no bairro da Ameixoeira ficam em prisão preventiva

Operação de combate ao tráfico de armas e de droga aconteceu na quarta-feira, em Lisboa.

18.12.17

Dois dos 11 detidos durante uma operação de combate ao tráfico de armas e de droga, no bairro da Ameixoeira, em Lisboa, ficaram em prisão preventiva, anunciou esta segunda-feira o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.



Outro dos suspeitos ficou com apresentações periódicas e os restantes arguidos com Termo de Identidade e Residência, medidas de coação aplicadas pelo Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, após primeiro interrogatório judicial.



A PSP executou 16 mandados de busca domiciliária durante a operação policial, realizada na quarta-feira, na qual apreendeu várias quantidades de cocaína, heroína, haxixe e armas brancas, acrescenta o Cometlis, em comunicado.



Os agentes policiais apreenderam 4.469 doses individuais de heroína, 462 doses de cocaína, 165 doses de haxixe e 208 gramas de produto indeterminado.



A PSP apreendeu ainda duas armas brancas automáticas, 'tipo borboleta', uma arma elétrica, uma pistola de 'airsoft', uma soqueira, um aerossol, um colete balístico e 24 cartuchos de calibre 12 milímetros.



O Cometlis sublinha que alguns dos detidos já estavam "amplamente referenciados pela prática reiterada deste tipo de crimes e pela prática, ainda, de crimes contra o património".



A operação envolveu meios do Comando Metropolitano de Lisboa e da Unidade Especial de Polícia.