Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois dirigentes da Segurança Social acusados de corrupção

Foram apanhados nas escutas pela PJ a dizer que eram “uma equipa” e “sócios na bandidagem”.

Por Magali Pinto | 01:30

Asfixiados com dívidas ao Fisco e à Segurança Social (SS), os nove empresários recorreram durante todo o ano de 2014 a dois altos funcionários da SS que, a troco de luvas, assinaram declarações de não dívida que permitiram às empresas continuarem a apresentar-se em concursos públicos, escondendo a sua real situação financeira.



Corrompidos, Luís Cerqueira era diretor de Unidade de Gestão do Atendimento no Centro Distrital do Areeiro e António Botelho era coordenador do Serviço do Atendimento. Recebiam por cada declaração entre os 200 e os 2500 euros.



Investigados e presos em março de 2015 pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Judiciária, foram agora acusados - António Botelho por 28 crimes de corrupção passiva e Luís Cerqueira por 12 crimes iguais. Há ainda um advogado acusado de corrupção passiva e, por corrupção ativa, os 9 empresários.



António Botelho exigia a entrega de "dinheiro chorudo" e "em nota". Os dois altos funcionários conseguiram esconder uma dívida de mais de 200 mil € das empresas de um amigo de ambos. Para tal contaram com a ajuda de Cláudio Pisco, advogado, intermediário de várias empresas que entraram no esquema de corrupção. Entre os três conseguiram obter cinco mil euros que foram repartidos. Foram apanhados nas escutas a dizer que eram "uma equipa" e "sócios na bandidagem".



Eram viciadas as regras de mercado porque as empresas incumpridoras levaram vantagens nos negócios sobre as que tinham as dívidas em dia. O esquema beneficiou empresas de construção civil, do setor dos transportes, alimentação, gráficas e até uma farmácia. As primeiras detenções ocorreram a 4 de março de 2015 mas a investigação não ficou por aí. O Ministério Público acusa doze pessoas, entre corruptores ativos e passivos, e uma empresa.



PORMENORES

Crimes em causa

A corrupção passiva e ativa são os crimes dominantes na acusação do Ministério Público mas há ainda o crime de falsificação de documentos, que é atribuído a António Botelho e a Luís Cerqueira, devido às declarações falsas de não dívida emitidas.



Julgamento marcado

Já foram marcadas duas sessões para o julgamento desta rede. Começa no dia 9 de janeiro e a segunda sessão está agendada para dia 23 do mesmo mês. A Segurança Social exige a cada um dos seus funcionários dez mil euros de indemnização, num total de 20 mil euros.