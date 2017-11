Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois dos seguranças do Urban Beach ficam em prisão preventiva

Três suspeitos de agressões violentas foram ouvidos em tribunal este sábado.

Por Lusa | 17:09

Dois dos três seguranças da discoteca Urban Beach que foram ouvidos este sábado no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa ficam em prisão preventiva. Os dois estão indiciados do crime de homicídio na forma tentada e um terceiro, que saiu em liberdade com termo de identidade e residência, de ofensas à integridade física.



Os três homens são suspeitos da brutal agressão a dois jovens que estavam nas imediações da discoteca Urban Beach na madrugada da última quarta-feira. As agressões foram filmadas por pessoas que estavam no local e mostram a violência com que os jovens foram espancados.