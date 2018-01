Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois feridos do fogo em Tondela internados com prognóstico reservado

Doentes encontram-se no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

15:01

Dois dos quatro feridos no incêndio de sábado numa associação recreativa em Tondela que estão internados no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) mantém-se com prognóstico reservado, foi anunciado esta sexta-feira.



Três doentes estão internados na Unidade de Queimados do Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Queimados, um dos quais "continua entubado e ventilado e mantém prognóstico reservado", refere uma nota do CHUC, enviada esta sexta-feira à agência Lusa.



O outro ferido com "prognóstico reservado" continua internado no Serviço de Medicina Intensiva, "ventilado" e "estável sob o ponto de vista hemodinâmico", adianta, na mesma nota, o gabinete de comunicação do CHUC.



Os dois outros feridos internados na Unidade de Queimados "estão estáveis e a evoluir favoravelmente".



Depois de, na tarde de segunda-feira, um ferido ter tido alta para o domicílio, permanecem no CHUC "quatro doentes do sexo masculino provenientes de explosão em Vila Nova da Rainha", no concelho de Tondela, distrito de Viseu, "ocorrida no passado dia 13 de janeiro [sábado]".



O incêndio de sábado à noite, que deflagrou numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, provocou oito mortos e 38 feridos, entre graves e ligeiros, de acordo com fonte do Ministério da Saúde.



Um dos feridos graves que estava internado no Hospital de São João, no Porto, veio a falecer na quarta-feira, elevando para nove o número de vítimas mortais do sinistro.



Cinco feridos ainda internados no hospital de Viseu

Cinco pessoas que ficaram feridas no incêndio ocorrido no sábado à noite numa associação de Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela, encontram-se ainda internadas no hospital de Viseu, disse hoje à agência Lusa fonte hospitalar.



"Estão cinco pessoas ainda internadas, sendo que, durante o dia de quinta-feira, tiveram alta mais quatro pessoas", referiu a mesma fonte, ao início da tarde.



Dois desses cinco feridos "continuam na Unidade de Cuidados Intensivos", acrescentou.



O incêndio de sábado à noite, que deflagrou numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, provocou oito mortos e 38 feridos, entre graves e ligeiros, de acordo com fonte do Ministério da Saúde.



Um dos feridos graves que estava internado no Hospital de São João, no Porto, veio a falecer na quarta-feira, elevando para nove o número de vítimas mortais do sinistro.