Dois feridos ligeiros numa colisão de autocarro e automóvel em Valongo

Circulação na rodovia esteve cortada durante duas horas.

11.07.17

Um choque entre um autocarro e um automóvel provocou, na manhã desta terça-feira dois feridos ligeiros na estrada nacional 209, em Sobrado, Valongo, disse fonte do Comando distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.Apesar de ferido ligeiramente, o único ocupante do automóvel teve de ser retirado com recurso equipamento de desencarceramento.O outro ferido era passageiro do autocarro, sendo que ambos foram levados ao Hospital de São João, no Porto.O acidente ocorreu ao início da manhã e a circulação na rodovia cortada durante duas horas, disse fonte da GNR de Valongo.