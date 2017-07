Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um de três fogos ativo em Mangualde

Dois dos incêndio já se encontram em fase de resolução.

07:29

Dois dos três incêndios que deflagraram na tarde de domingo em Mangualde, no distrito de Viseu, estão esta segunda-feira de manhã em resolução, mantendo-se ativo um, de acordo com a Proteção Civil.



O fogo que continua ativo e se desenvolve em área de floresta e mato da freguesia de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães está a ser combatido por 208 operacionais, apoiados por 62 meios terrestres e quatro meios aéreos.



De acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) na internet, os fogos em Abrunhosa-a-Velha e em Abrunhosa do Mato estão em resolução, não ameaçando progredir "para além do perímetro já atingido".



Estes dois incêndios continuavam, no entanto, pelas 09h30 de segunda-feira, a mobilizar cerca de 170 operacionais e mais de meia centena de meios terrestres, a maior parte dos quais em trabalhos no fogo de Abrunhosa-a-Velha, que também mobiliza um meio aéreo.



Os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -, entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, de Cunha Baixa e de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães (concelho de Mangualde), de acordo com a ANPC.