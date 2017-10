Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois fogos lavram em Viseu e Braga, Pampilhosa da Serra em rescaldo

Em ambos os incêndios não há registo de feridos, nem de povoações ou habitações em perigo.

22:59

Dois incêndios que lavram em Castro Daire, Viseu, e Terras do Bouro, Braga, são as principias preocupações esta noite, disse fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil, referindo que continuam os trabalhos de rescaldo em Pampilhosa da Serra.



"Neste momento acompanhamos apenas duas ocorrências, uma no distrito de Braga e outra no distrito de Viseu, que são únicas ocorrências significativas em curso", disse à Lusa Rui Laranjeira, da ANPC, cerca das 22:30.



O incêndio em Castro Daire, Viseu, está a ser combatido por 65 operacionais, com 20 viaturas, e tem uma frente ativa, enquanto no incêndio em Terras do Bouro, Braga, que tem uma frente ativa em território espanhol, estão 92 operacionais, apoiados por 28 viaturas.



Em ambos os incêndios não há registo de feridos, nem de povoações ou habitações em perigo.



O incêndio que lavrou em Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, entrou em resolução na manhã desta terça-feira, mas os trabalhos continuam no local.



"Mantemos o acompanhamento da ocorrência de Pampilhosa da Serra, que ficou resolvida durante a manhã, mas os trabalhos de rescaldo estão em curso e serão ainda demorados", afirmou, referindo que durante o dia se registou uma diminuição das ocorrências significativas no país.