Dois militares da GNR feridos após três assaltos à bomba em multibancos do Norte

Furtos ocorreram nos concelhos de Barcelos, Esposende e Vila Nova de Gaia.

11:55

Esta madrugada de domingo foram assaltadas três caixas multibanco na zona norte do país, nos concelhos de Barcelos, Esposende e Vila Nova de Gaia. Na sequência destes incidentes, dois militares da GNR ficaram feridos.



Os furtos ocorreram todos entre as 04h00 e as 06h00 da manhã. As autoridades acreditam que os três estarão relacionados e que terão sido feitos pelo mesmo grupo de assaltantes.



Os militares tentavam capturar os assaltantes numa perseguição de carro após o furto em Esposende, quando o grupo lançou pó de extintor para a viatura da GNR.



Os militares tiveram de ser assistidos no hospital de Barcelos devido à inalação da substância mas nenhum corre risco de vida.



O primeiro assalto registou-se pelas 04h30 em Lijó, Barcelos, sendo o alvo uma caixa multibanco instalada num supermercado. O outro assalto ocorreu meia hora depois, em Esposende. Por volta das 06h00, uma caixa multibanco instalada junto a uma padaria em Canidelo, Vila Nova de Gaia, foi também alvo de furto.



As três caixas foram destruídas por explosão, desconhecendo-se ainda os montantes roubados.