Dois homens acusados de matarem outro com uma chave inglesa no Porto

"Em dezembro de 2015, na rede social 'Tinder', o arguido mais jovem conheceu a vítima, residente na Rua das Artes Gráficas, no Porto, passando a encontrar-se um com o outro, ora em Coimbra, ora no Porto, a partir de fevereiro ou março de 2016, estabelecendo a vítima com este arguido uma relação de confiança que o levou a confiar-lhe a chave da sua residência", refere.



A acusação sustenta que os suspeitos "decidiram tirar a vida" à vítima dando-lhe calmantes, misturados num frasco de doce caseiro que o arguido mais jovem lhe servia quando o visitava, nos dias anteriores ao crime.



"No dia 24 de maio de 2016, ao fim da tarde, tendo entrado ambos na residência da vítima gerou-se entre os três uma discussão, na sequência da qual os arguidos, agindo conjuntamente, desferiram com uma chave inglesa várias pancadas na cabeça da vítima, matando-a", sustenta.



De acordo com a acusação do MP, citada na nota da PGD, os arguidos, de 26 e 39 anos, mantinham entre si uma "relação de facto em união homoafetiva", tendo vindo para Portugal em agosto de 2015 para inscrever o mais novo na Universidade de Coimbra."Em dezembro de 2015, na rede social 'Tinder', o arguido mais jovem conheceu a vítima, residente na Rua das Artes Gráficas, no Porto, passando a encontrar-se um com o outro, ora em Coimbra, ora no Porto, a partir de fevereiro ou março de 2016, estabelecendo a vítima com este arguido uma relação de confiança que o levou a confiar-lhe a chave da sua residência", refere.A acusação sustenta que os suspeitos "decidiram tirar a vida" à vítima dando-lhe calmantes, misturados num frasco de doce caseiro que o arguido mais jovem lhe servia quando o visitava, nos dias anteriores ao crime."No dia 24 de maio de 2016, ao fim da tarde, tendo entrado ambos na residência da vítima gerou-se entre os três uma discussão, na sequência da qual os arguidos, agindo conjuntamente, desferiram com uma chave inglesa várias pancadas na cabeça da vítima, matando-a", sustenta.

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7%



33.3%

33.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7%



33.3%

33.3% Muito satisfeito pub

O Ministério Público (MP) acusou dois homens de, em coautoria, matarem um terceiro com pancadas na cabeça com uma chave inglesa no Porto, em 2016, adiantou esta terça-feira a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.Segundo a procuradoria, após cometerem o crime, os arguidos, de nacionalidade estrangeira, fugiram do país, tendo um deles sido, entretanto, capturado, estando agora em prisão preventiva (medida de coação mais gravosa).Os suspeitos estão acusados pela prática de um crime de homicídio qualificado em coautoria.