Dois homens condenados a prisão efetiva por tráfico de droga

Segundo o comunicado, aos restantes quatro arguidos, a execução da pena de prisão foi suspensa com a obrigação de se sujeitarem a regime de prova segundo plano a definir pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.O MP de Portalegre realça ainda que o tribunal declarou perdido a favor do Estado um dos automóveis utilizados pelos arguidos na prática do crime e o dinheiro que lhes tinha sido apreendido."O acórdão ainda não transitou em julgado e o Ministério Público pondera interpor recurso da decisão", acrescenta o comunicado.Quatro dos sete arguidos, com idades entre os 18 e os 34 anos, foram detidos no dia 12 de maio deste ano, numa operação da PSP de Portalegre em que foram apreendidos mais de seis quilos de haxixe.Na operação, que envolveu várias buscas domiciliárias, foram também apreendidos outros produtos estupefacientes, automóveis, computadores, uma arma transformada e munições, telemóveis e dinheiro, indicou, na altura, a Polícia de Portalegre.