Dois homens detidos com mais de 7.500 doses de heroína e cocaína

Um dos detidos tem 25 de idade e é estudantes e o outro tem 28 anos e encontra-se desempregado.

A PSP anunciou esta terça-feira que intercetou e deteve na manhã de segunda-feira dois homens no Bairro D. Leonor, no Porto, que tinham em sua posse e dentro de uma viatura 4.581 doses de cocaína e 3.061 doses de heroína.Fonte das relações públicas da PSP do Porto disse à Lusa que a apreensão da droga, num total de 7.642 doses individuais, foi efetivada na sequência de deteção de uma viatura suspeita no Bairro D. Leonor que tentou "escapar à polícia", mas que foi intercetada na sequência de um congestionamento de tráfego.Segundo a PSP, uma grande parte da droga estava acondicionada numa bolsa junto ao corpo do condutor, mas havia também estupefaciente na viatura e na posse do acompanhante.