Dois homens detidos em Estremoz por tráfico de droga

Na operação, a PSP apreendeu cerca de 500 doses de haxixe.

18:11

A PSP anunciou esta terça-feira ter detido dois homens, ambos de 41 anos, em Estremoz, no distrito de Évora, por suspeitas de tráfico de droga, numa operação em que apreendeu cerca de 500 doses de haxixe.



Segundo um comunicado do Comando Distrital de Évora da PSP, os suspeitos foram detidos num local público da cidade alentejana, na sequência de processos em investigação, tendo sido efetuada, depois, uma busca à residência de um deles.



Além de 500 doses de haxixe, a Polícia apreendeu cinco doses de cocaína, três doses de canábis em erva, 90 euros em dinheiro, um canivete e um moinho próprio para moer canábis.



O comunicado refere ainda que os elementos da brigada de investigação criminal de Estremoz, envolvidos na operação, identificaram uma outra pessoa por consumo de droga.



Ainda no âmbito do tráfico de droga, a Polícia intercetou na cidade de Évora um homem de 25 anos, na via pública, que tinha na sua posse 15 embalagens de anfetaminas e uma dose de canábis, produto que foi apreendido.