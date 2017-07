Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois homens presos por violência doméstica

Mulheres eram agredidas e ameaçadas de morte pelos suspeitos, de 21 e 23 anos.

Por Ana Palma e Rui Pando Gomes | 08:29

Dois homens, com 21 e 23 anos, que agrediam e ameaçavam de morte as companheiras, em Lagos e Albufeira, foram detidos pelos militares do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão.



Segundo o CM apurou, as detenções aconteceram quarta-feira, na sequência de dois mandados de detenção. Em Lagos, o homem é suspeito de maltratar física e psicologicamente a companheira e a filha. Há ainda registos de situações de vandalismo à loja da vítima, que terá sido ameaçada de morte.



Apresentado ao Tribunal, o indivíduo ficou sujeito a vigilância eletrónica, proibição de contactos com as vítimas e obrigação de afastamento da casa.



No caso de Albufeira, a vítima seria alegadamente ameaçada pelo suspeito, através da internet e por telemóvel.



Segundo o CM apurou, as autoridades investigam um caso em que o suspeito terá abalroado o carro da vítima, tendo-a perseguido a alta velocidade. Numa circunstância, ter-lhe-á apertado o pescoço e só não lhe terá causado a morte devido à interferência de familiares.



O homem detido foi esta quinta-feira levado pela GNR ao Tribunal de Albufeira para ser ouvido em primeiro interrogatório, mas a juíza adiou as medidas de coação para esta sexta-feira.



Cinco homens, com idades entre os 22 e os 51 anos, foram detidos dia 4 de julho pelo NIAVE de Portimão da GNR. Um francês, de 30 anos, foi detido em Lagos e outro, português, de 24 anos, em Portimão. Os restantes três, de 22, 43 e 51, foram detidos em Albufeira.



NIAVE da GNR

O NIAVE da GNR tem como objetivo geral qualificar o tratamento das matérias relacionadas com as problemáticas das violências cometidas essencialmente sobre as mulheres, as crianças e outros grupos específicos de vítimas.