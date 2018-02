Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois membros de grupo especialista em roubar casas em prisão preventiva

Três georgianos e uma portuguesa foram detidos por furtos em Lisboa. Mulheres foram soltas

Por Lusa | 17:41

Dois dos quatro suspeitos de integrarem uma célula de um grupo organizado sediado em Lisboa e "altamente especializado" em furtos no interior de residências ficaram em prisão preventiva, informou esta sexta-feira o Ministério Público.



Num comunicado divulgado na página da internet, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) adianta que os outras duas arguidas - duas mulheres, uma georgiana e uma portugesa - ficaram sujeitas a obrigação de apresentação periódica no órgão de polícia criminal da área de residência.



Segundo o DCIAP, os quatro arguidos - dois homens e duas mulheres - foram detidos na terça-feira, quando também foram realizadas quatro buscas domiciliárias no âmbito de um inquérito que investiga a atividade de um grupo organizado, composto maioritariamente por cidadãos oriundos de repúblicas da antiga União Soviética.



Aquele departamento do Ministério Público refere que este grupo é "altamente especializado em furtos no interior de residências" e que "operará em diferentes países europeus".



O DCIAP indica também que os detidos, dois homens e uma mulher de nacionalidade georgiana e uma portuguesa, são suspeitos de integrarem uma célula daquele grupo sediada em Lisboa.



De acordo com o DCIAP, em causa estão suspeitas dos crimes de associação criminosa, furto qualificado, branqueamento e falsificação de documento.



Nesta investigação, o Ministério Público é coadjuvado pelo Departamento de Investigação Criminal da Direção Nacional da PSP.