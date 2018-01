Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois menores morrem em acidente de viação

Condutor do veículo saiu ileso, em Ponta Delgada.

16:07

Dois jovens "entre os 14 e 15 anos" morreram na sexta-feira à noite devido ao despiste de um ligeiro na zona da Alameda de Belém, em Ponta Delgada, confirmou este sábado à Lusa fonte dos bombeiros.



Segundo o adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada Fernando Infante, uma morte foi confirmada no local e a outra registou-se a caminho do hospital.



A chamada de alerta chegou ao quartel de bombeiros pelas 23h00 locais (mais uma hora em Lisboa) dando conta do despiste de um ligeiro que embateu num muro.



Fernando Infante disse desconhecer para já as "causas deste acidente" e informou que o "condutor saiu ileso" bem como os restantes ocupantes do veículo.



O carro transportava cinco passageiros.



No local do acidente estiveram três ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada e duas dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande.