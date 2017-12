Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois mortos e condutores estão em fuga

Em dois dias, três condutores colheram vítimas e não lhes prestaram socorro. Duas morreram.

Por João Carlos Rodrigues e Tiago Virgílio Pereira | 01:30

Três condutores fugiram depois de terem atropelado peões em apenas dois dias. Em dois dos casos as vítimas morreram, elevando para quase 500 o número de mortes desde o início do ano nas estradas nacionais. Entre as 00h00 de sexta-feira, início do reforço de vigilância devido à quadra natalícia, e as 20h00 de ontem, os militares da GNR registaram um total de cinco mortos.



Na madrugada de ontem, um homem de 55 anos morreu colhido por um carro, em Pintainhos, Torres Novas. O condutor fugiu. O alerta foi dado pelas 01h00 e a vítima ainda foi assistida no local por uma enfermeira que ia a passar, mas não resistiu aos ferimentos.



O caso está já a ser investigado pela GNR de Santarém mas, até ao fecho desta edição, o condutor em fuga ainda não estava sequer identificado.



Já no sábado, também um homem de 55 anos tinha sido atropelado e deixado na estrada a morrer. Tudo aconteceu pelas 04h15, na EM533, no Poceirão, Palmela. A vítima saiu de casa para fazer uma caminhada e terá sido colhida por um camião. No mesmo dia, às 07h00, em Vila Praia de Âncora, Caminha, um jovem de 17 anos regressava com amigos de uma festa quando foi colhido numa passadeira, a pouco metros de casa. Foi assistido por bombeiros e não corre perigo de vida.



Para já, o acidente mais trágico aconteceu nas Caldas da Rainha, com uma morte e seis feridos, no sábado à noite. O despiste seguido de colisão envolveu três viaturas. Uma mulher de 30 anos morreu, o marido de 42 ficou em estado grave, assim como os dois filhos, de cinco e dez anos. Entre os feridos estão também um casal de 25 e 27 anos e uma criança de 5 anos.



Mais quatro mortes

Desde o início da operação Natal Tranquilo, na sexta-feira, a GNR registou cinco vítimas mortais, mais quatro do que em igual período de 2016.



12 feridos graves

No âmbito da mesma operação, a GNR registou 12 feridos graves e 171 feridos ligeiros, num total de 606 acidentes.



Reforço termina hoje

Desde sexta-feira que a GNR tem 6500 elementos a reforçar o patrulhamento nas estradas. A operação termina hoje.



Escapam ilesos a queda em valeta

A véspera de Natal ficou marcada por um aparatoso acidente no Feijó, junto ao Forum Almada. Por volta das 14h00, o condutor de um ligeiro de passageiros perdeu o controlo da viatura e acabou por sair da estrada, ‘voando’ para uma valeta com quase dois metros de profundidade. Apesar do susto, os ocupantes sofreram apenas ferimentos ligeiros e não precisaram de assistência hospitalar.



Três bombeiros feridos em colisão

Três bombeiros da Trafaria ficaram feridos na tarde de dia 24, quando a ambulância em que seguiam sofreu um acidente na travessa António Quadros, na Aroeira, Almada. A viatura embateu contra um carro, despistou-se e chocou contra o muro de uma moradia, sobre o qual ficou capotada. Os três bombeiros foram hospitalizados.



Acidentes com motos em níveis de 2012

O aumento do número de mortos este ano tem sido justificado pelas autoridades com a subida das vítimas em acidentes de moto. De facto, até outubro perderam a vida 110 motociclistas. No período homólogo de 2016 tinham sido ‘apenas’ 69. No entanto, pela estatística dos anos anteriores percebe-se que em 2012 tinha havido 111 vítimas mortais em ‘duas rodas’, uma descida face aos anos anteriores: 115 em 2011 e 145 em 2010, os anos que sucederam às alterações na lei que facilitaram o uso de motociclos.



Acessos ao litoral e Algarve mais vigiados no Ano Novo

Já a partir da próxima sexta- –feira, a GNR volta a reforçar o patrulhamento nas estradas, agora a pensar no Ano Novo. Sob a mira das autoridades vão estar os comportamentos de risco ao volante – sobretudo a condução sob efeito do álcool ou droga e o excesso de velocidade –, e os itinerários mais utilizados para chegar aos locais mais procurados para as celebrações da Passagem de Ano.

Se no Natal os acesso ao Norte e ao Interior do País centraram atenções, agora são os acessos ao Sul e ao litoral que vão estar particularmente vigiados.



Mas a GNR também estará no estrangeiro a apoiar condutores portugueses em trânsito. Entre 2 e 5 de janeiro militares da Guarda vão efetuar diversas ações de patrulhamento conjunto com a Gendamarie Nationale de França, de apoio aos emigrantes portugueses que se deslocam de e para Portugal.