Dois mortos em colisão entre dois ligeiros em Faro

Por Lusa | 06:44

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas numa colisão ocorrida esta quinta-feira entre dois veículos ligeiros numa variante da Estrada Nacional 125 perto de Almancil, distrito de Faro, disse uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS). Três outras pessoas ficaram feridas.



O alerta para o acidente, que aconteceu numa variante nova da Estrada Nacional 125 junto à localidade de Troto, freguesia de Almancil, concelho de Loulé, distrito de Faro, foi dado às 06h03, adiantou a mesma fonte.



"Na sequência da colisão entre os dois veículos ligeiros, duas pessoas morreram e três sofreram ferimentos, mas ainda não sabemos a gravidade dos mesmos", disse.



Os três feridos do acidente foram transportados para o hospital de Faro em estado grave, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



O trânsito foi entretanto cortado no local do acidente, uma nova variante da Estrada Nacional 125.



No local encontram-se 25 operacionais, apoiados por 10 veículos.