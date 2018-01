Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois mortos na EN125 em menos de 24 horas

Motociclista, de 27 anos, morreu após embater numa carrinha na zona do Troto.

Por João Mira Godinho | 08:47

Um jovem, de 27 anos, morreu na quinta-feira, depois da moto em que seguia ter embatido contra uma carrinha de mercadorias, na EN125, zona do Troto, Almancil, Loulé. Foi a segunda vítima mortal de um acidente na estrada, em menos de 24 horas, depois de uma idosa, de 81 anos, ter morrido ao ser atropelada por uma moto ao final da tarde de quarta-feira, na zona do Rio Seco.



O alerta para o acidente de quinta-feira surgiu às 15h01. O motociclista, que seguia numa Kawasaki de alta cilindrada, embateu na carrinha e ficou preso por debaixo do veículo de transporte de mercadorias, que pertence a uma empresa da zona.



Bombeiros de Loulé e INEM deslocaram meios para o local e procederam ao desencarceramento da vítima, mas o óbito acabou por ser confirmado. Terá tido morte praticamente imediata após o embate. O caso ficou entregue ao Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR, que vai agora tentar determinar as causas. A estrada esteve cortada na zona até por volta das 17h00, altura em que a circulação foi normalizada pela GNR.



Já pelas 18h30 de quarta-feira, uma mulher, de 81 anos, foi mortalmente colhida por uma moto quando atravessava a EN125, no Rio Seco, à saída de Faro para Olhão. Bombeiros e INEM, tal como a GNR, também foram ao local mas nada foi possível fazer para salvar a mulher.



Este acidente ficou igualmente entregue ao NICAV da GNR, que vai agora investigar as causas do atropelamento.