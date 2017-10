Dois homens, de 24 e 40 anos, morreram numa colisão entre um camião e uma carrinha de mercadorias, às 13h30, na Estrada Nacional 14, junto à zona industrial de Lantemil, na Trofa.



O acidente ocorreu numa zona conhecida como 'Curva da Morte', devido aos frequentes acidentes com vítimas mortais.



Os Bombeiros da Trofa e o INEM foram de imediato para o local.



A GNR está no local.





A estrada continua ainda cortada ao trânsito.A GNR está no local.







