Dois motards morrem em menos de 24 horas

Gregório Rodrigues, 46 anos, perdeu a vida em resultado de uma colisão, na sexta-feira, em Lagos.

Por José Carlos Eusébio | 07:27

Um homem, de 46 anos, morreu após a moto em que seguia ter colidido com um veículo ligeiro de mercadorias, ao início da noite de sexta-feira, na Estrada Nacional 125, em Espiche, no concelho de Lagos. Este foi o segundo motociclista a perder a vida na estrada em menos de 24 horas.



A vítima, Gregório Rodrigues, de 46 anos, vivia na zona da Salema, no concelho de Vila do Bispo. A morte foi declarada no local do acidente por uma equipa médica do INEM.



A colisão, cujas causas estão agora a ser apuradas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da GNR, deu-se numa zona de reta, com traço contínuo. A moto colidiu com a parte frontal do veículo de mercadorias, do lado do condutor.



A carrinha acabou depois por sair da EN125, ficando imobilizada numa via lateral àquela estrada. O condutor, de 36 anos, sofreu ferimentos ligeiros.



No dia anterior, quinta-feira, pelas 19h05, um outro motociclista, de 47 anos, também perdeu a vida na EN125, mas neste caso na zona da Quinta da Ria, no concelho de Tavira. A morte resultou do despiste da moto em que seguia.



PORMENORES

Trânsito desviado

O acidente em Espiche obrigou ao desvio do trânsito, no sentido de Lagos- -Vila do Bispo, para uma via alternativa.



Corpo removido

O corpo do motociclista só foi removido da estrada pelas 21h00, cerca de três horas após o acidente ter ocorrido.



Meios no local

Foram mobilizados para o local 14 operacionais, com sete veículos, dos Bombeiros de Lagos, INEM e GNR.