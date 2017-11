Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois pescadores salvos de naufrágio em Esposende

Homens foram retirados do mar por colegas, durante a madrugada.

Por Lusa | 10:27

Uma embarcação de pesca naufragou esta quinta-feira ao largo de Esposende, mas os dois tripulantes que nela seguiam foram resgatados com vida, disse à Lusa fonte da Capitania de Viana do Castelo.



Segundo a fonte, o naufrágio aconteceu pelas 05h20, numa zona "em frente às torres de Ofir".



Os tripulantes, de 55 e 56 anos, foram resgatados por uma outra embarcação que operava no local.



Um deles "apresentava sintomas de hipotermia". Foram os dois transportados para o hospital.