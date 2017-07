Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dominado cerca de 90% do fogo em Nisa

Incêndio obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 18, junto à ponte de Vila Velha de Ródão.

12:08

O incêndio que lavra no concelho de Nisa, no distrito de Portalegre, estava esta manhã dominado em cerca de 90%, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.



O fogo em Nisa, com origem no que lavra em Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco, estava hoje, cerca das 11h00, a ser combatido por 83 operacionais, com o apoio de 27 viaturas e um meio aéreo, segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



Segundo a ANPC, o incêndio obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 18, junto à ponte de Vila Velha de Ródão.



A mesma fonte dos bombeiros indicou não haver registo de habitações ardidas, nem de danos pessoais.



O fogo em Vila Velha de Ródão passou na terça-feira à noite o rio Tejo e chegou ao concelho vizinho de Nisa, Portalegre, através do monumento natural das Portas de Ródão.



A ANPC indica na sua página na internet que o alerta do incêndio no concelho de Nisa foi dado às 21h34 de terça-feira, nas Portas do Ródão, freguesia de Santana.



Este incêndio deflagrou às 17h55 de domingo, na freguesia de Santo André das Tojeiras, em Castelo Branco, tendo passado posteriormente para o concelho de Vila Velha de Ródão e depois também para o concelho de Nisa, no distrito de Portalegre.