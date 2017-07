Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dominado novo fogo em Nisa

Chamas destruíram uma área ainda por determinar de pasto, mato e montado.

19:39

O incêndio que deflagrou ao início da tarde deste sábado no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, foi considerado dominado pouco depois das 19h00, segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



O alerta para o incêndio, em Montalvão, foi dado às 13h39 e, ao longo da tarde, foi combatido por um total 115 operacionais, com o apoio de 36 viaturas e de vários meios aéreos, incluindo dois helicópteros espanhóis, adiantou à agência Lusa fonte dos bombeiros.



Trata-se de um novo incêndio, distinto dos outros que assolaram o concelho de Nisa esta semana e que se encontram em fase de resolução.



As chamas destruíram uma área ainda por determinar de pasto, mato e montado.