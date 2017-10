Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dominados os fogos que deflagraram em Castro Daire

Chamas obrigaram a mobilizar mais 200 operacionais e quatro meios aéreos.

05.10.17

Os dois incêndios que deflagraram na manhã desta quinta-feira em Almofala e Póvoa de Montemuro, no concelho de Castro Daire, distrito de Viseu, estão dominados, de acordo com a página da Proteção Civil na internet.



O fogo que teve início, pelas 09h23, em área essencialmente de mato, na freguesia de Almofala, continuava, no entanto, pelas 23h00, a mobilizar 147 operacionais, apoiados por 44 viaturas, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



O combate a este incêndio, que não ameaçou povoações ou habitações, chegou a envolver, ao meio da tarde, cerca de duas centenas de operacionais e quatro meios aéreos.



Outro incêndio igualmente em povoamento de mato, próximo da localidade de Póvoa de Montemuro, na freguesia de Parada de Ester e Ester, também no município de Castro Daire, entrou em fase de "resolução", isto é, "sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido", ao princípio da noite.



Pelas 23h00, aquele fogo, em Póvoa de Montemuro, entrou em fase de conclusão -- "extinto, com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio" --, mantendo-se no terreno mais de seis dezenas de operacionais, auxiliados por 16 meios terrestres, em trabalhos de consolidação, rescaldo e prevenção.



Ainda no concelho de Castro Daire, um terceiro fogo, que eclodiu pelas 05:35 de hoje, também em área de mato, na zona de Relvas (freguesia de Monteiras) foi dominado pelas 17:00, estando fase de "conclusão" pelas 23:00, altura em que mobilizava 37 operacionais e 12 viaturas.



Também em fase de "conclusão" estavam, pela mesma hora, os fogos que tiveram início pouco depois das 15:00 em Macieira, na freguesia de Tendais, no concelho de Cinfães (distrito de Viseu), e pelas 18:20, em Teivas (São João de Lourosa), no concelho de Viseu.



Pelas 23:00, os fogos florestais no território continental mobilizavam um total de cerca de seis centenas e meia de operacionais e perto 200 meios terrestres, de acordo com a página da ANPC na internet.



Então, de um total de 27 incêndios, oito estavam "em curso", três "em resolução" e 16 "em conclusão".