Donativos para as vítimas do fogo vão ser geridos pelo Estado

O dinheiro e as doações em géneros serão geridos pela Segurança Social, por um representante das três autarquias e por outro das instituições de solidariedade locais.

O Estado vai gerir os donativos resultantes da solidariedade dos portugueses para com as vítimas de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. A gestão será feita através da criação de um fundo que vai juntar todos os donativos, incluindo os valores recebidos pelas contas de solidariedade dos bancos, se as instituições bancárias assim o entenderem.Vieira da Silva diz que "há um conjunto de empresas que manifestaram vontade de ajudar" com dinheiro e "com eletrodomésticos", por exemplo. O ministro explicita que este apoio "se vai dirigir à recuperação das condições de vida" e "nunca substituirá os apoios públicos".O Governo garante que vai distribuir os donativos "de forma transparente" e espera, assim, "evitar a duplicação" na atribuição dos apoios. Vieira da Silva assume que o fundo vai gerir "recursos significativos" mas, para já, os montantes em causa ainda estão "em aberto".