Dono de café acorda e trava ladrão a tiro

Vítima, que vive na parte de cima do espaço em Felgueiras, disparou contra assaltante e evitou roubo.

Por Patrícia Lima Leitão | 21.12.17

Um jovem de 18 anos, que estava com dois outros ladrões a assaltar o café Nascer do Sol, em Margaride, Felgueiras, foi baleado num dos braços, perto da cervical, pelo proprietário do espaço, que mora na parte de cima e, ao aperceber-se de barulho durante a madrugada desta quarta-feira, tentou evitar o crime. O ladrão foi transportado em estado grave para o Hospital de Braga.



O grupo de três assaltantes ainda partiu o vidro de uma das janelas do café mas não conseguiu consumar o assalto, cerca das 03h30. Depois de um deles ter sido baleado, os outros dois puseram-se em fuga.



"À nossa chegada, encontrámos a vítima que tinha sido atingida com uma arma de fogo. O jovem foi considerado ferido grave, tendo em conta que a bala ficou alojada", contou ao CM Hugo Ribeiro, segundo comandante dos Bombeiros de Felgueiras.



"Eu e o meu marido ouvimos o barulho do vidro a partir-se e adivinhámos logo que nos estavam a assaltar o café. Não sei se foi ele ou não que disparou, ele só me disse para chamar a GNR", contou Emília Rosa, também proprietária do café.



Os ladrões atuaram de cara destapada e de luvas e fugiram depois de carro. "O meu marido ainda viu dois deles a fugir. Eu vinha a descer as escadas quando comecei a ouvir os tiros e quando cheguei já só vi o rapaz no chão e chamei a ambulância", disse ainda. Já José Nunes da Costa, o proprietário, não quis prestar declarações ao CM.



A GNR esteve no local mas a investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária de Braga. Os outros assaltantes continuam em parte incerta.



PORMENORES

Café a laborar

O café foi assaltado três horas depois de ter fechado, pela meia-noite. E, após o crime, ontem de manhã já estava a laborar com normalidade. Os clientes falam em aumento de criminalidade.



Ouvido na GNR

O proprietário, José Nunes da Costa, esteve durante a manhã de ontem a prestar declarações no posto da GNR local. À hora do almoço, regressou ao café, onde ficou a trabalhar.



Alvo de roubos

Desde que está aberto, o café Nascer do Sol, em Margaride, já foi três vezes alvo de roubos. "Este não foi o caso mais grave. Num dos assaltos já nos levaram muitas coisas", disse Emília Rosa.