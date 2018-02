Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dono de discoteca paga por morte

Cliente foi assassinado à navalhada.

Por Liliana Rodrigues | 09:09

A filha de um homem assassinado à navalhada vai receber 165 mil euros de indemnização pelo homicídio do pai, em Julho de 2009, no interior da discoteca Populum, em Braga.



O valor foi fixado pelo Tribunal da Relação de Guimarães que divide o valor a pagar pelo autor das facadas, pela discoteca e pelo respetivo dono e ainda pela companhia seguradora do estabelecimento.



José Carlos Mota, então com 29 anos, foi condenado, em 2010, a 17 anos de prisão, por homicídio qualificado. A pena foi confirmada pela Relação de Guimarães, que decidiu agora condenar os responsáveis ao pagamento de indemnização à filha da vítima.



Os desembargadores consideram que a discoteca e o dono violaram a obrigação de garantir o funcionamento efetivo do equipamento técnico destinado à deteção de armas por não terem instalado um pórtico de deteção de metais.



O caso aconteceu na madrugada de 3 de julho de 2009, depois de Francisco Barbosa ter defendido a namorada e uma amiga de insultos proferidos pelo homicida. Acabou golpeado por duas vezes, uma das quais no coração.