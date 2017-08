Dono de restaurante com preços absurdos foi carteirista no elétrico 28

Era assaltante e é agora dono de dois dos restaurantes que cobram 250€ por uma mista de marisco na Baixa de Lisboa.

Por Ana Ferreira Silvestre e Daniela Espírito Santo | 20:52

‘Xula’, ex-carteirista, e um sócio, conhecidos já pela polícia, montaram em conjunto uma rede de vários restaurantes em zonas históricas de Lisboa. Estes restaurantes tornaram-se polémicos quando um recibo pareceu mostrar que um prato rondava à volta dos 250 euros e a ementa podia ir até os 500 euros.

José Manuel Cardoso, ou ‘Xula’ para as forças de segurança que já o investigam há muito, era, nos anos 90, um carteirista bastante conhecido. Xula era suspeito de assaltar pessoas no elétrico 28 e nas estações de metro e, como fonte policial contou ao jornal Observador, o homem era suspeito de ser uma espécie de cabecilha de um bando de pessoas que se dedicava ao furto de carteiras nos transportes públicos de Lisboa. "Era um carteirista muito respeitado no meio, andava sempre bem vestido, era bem falante, não era violento e deslocava-se em carros caros, como Mercedes e BMW", revela a fonte.

A partir de 2009, com o aumento da vigilância nas estações do metro, passou a ser apenas carteirista no eléctrico 28. Foi detido várias vezes pela polícia, mas nunca foi condenado. Nos registos policiais, José Manuel Cardoso está ligado a 40 processos desde 2005, a maioria deles de furto. Nos tribunais, apenas decorre contra ele um processo por furto qualificado, que data de 2006 e que ainda não foi concluído.

A verdade é que como nunca se conseguiu provar que havia um bando que atuava nos furtos, também nunca houve condenação por esses crimes.



Do elétrico para a Baixa

Anos mais tarde, a polícia deixou de ver Xula no eléctrico e, pouco tempo depois, soube que o homem estava agora à frente de um restaurante da Baixa da Cidade. Ao início era o Portugal no Prato; chama-se agora Made in Correeiros.

Hoje, José Cardoso tem pelo menos três restaurantes no centro de Lisboa — Made in Correeiros; Obrigado Lisboa e Tiagu’s. Como se fez saber, praticam o mesmo esquema: os clientes são aliciados na rua por funcionários que mostram uma parte do menu com preços acessíveis. Após a refeição, os preços atingem valores muito superiores do que a principio foi sugerido.

O Made In Correeiros é detido por José Cardoso e Tiago Ribeiro, seu sócio. O Obrigado Lisboa tem como dono José Cardoso e o Tiagu’s tem duas empresas com nomes diferentes que são donas a 100% daquele restaurante. Uma delas pertence a Tiago Ribeiro.