Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dono de restaurante condenado por deitar fogo ao estabelecimento

Homem agiu por vingança, quando a mulher pediu divórcio e exigiu ficar com o negócio.

Por Lusa | 04.10.17

O Tribunal São João Novo, no Porto, condenou esta quarta-feira a quatro anos e três meses de prisão, suspensa na sua execução, um homem que incendiou em 2015 do restaurante Bela Cruz, no Porto, do qual era sócio minoritário.







O coletivo de juízes deu como provado de que na noite de 28 de dezembro de 2015, o arguido regou o balcão do estabelecimento da Avenida da Boavista com gasolina e ateou-lhe fogo com um isqueiro para se vingar da mulher, sócia maioritária, que, dias antes, lhe havia pedido o divórcio e para deixar a casa e a gerência do restaurante.



"Sabia que estava a colocar em risco o edifício", frisou.



Condenado por um crime de incêndio, o homem ficou ainda obrigado a pagar uma indemnização de 2.500 euros à ex-mulher pelos danos não patrimoniais causados, desde tristeza, angústia e stress causado pela situação.



Além disso, o arguido terá de pagar uma indemnização pelos danos patrimoniais, no valor que for apurado após essa avaliação.



O magistrado frisou que, na aplicação da pena, o tribunal teve em conta o facto de o arguido não ter antecedentes criminais e querer suicidar-se após incendiar o restaurante, situado na Avenida da Boavista, dado estar num estado depressivo.