Português dono de restaurante mata cliente à facada

Carlos Soares, de 46 anos, dono do restaurante Continental, da vila de Ormesson-sur-Marne, nos arredores de Paris, em França, matou um cliente à facada na madrugada de sexta-feira.

Tudo terá acontecido depois da 1h00 da manhã. O homicida, natural da Batalha, estava a beber com os clientes, como já era habitual, quando se desentendeu com José David Silva, de 27 anos.

A discussão, que começou dentro do restaurante, rapidamente passou para o exterior onde Carlos Soares acabou por agredir José David Silva com uma facada no coração.

As testemunhas chamaram de imediato os bombeiros, mas a vítima acabou mesmo por morrer. Enquanto isso, o proprietário do estabelecimento aproveitou para fugir de carro. Cerca de 15 minutos depois voltou ao local e foi detido pelas autoridades, que entretanto, foram também chamadas por populares.

O crime está a chocar a população da pequena vila de Ormesson-sur-Marne, que frequentava o conhecido restaurante de comida portuguesa.

