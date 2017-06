Donos de drones arriscam prisão

Este mês já se registaram sete incidentes e 11 desde o início do ano com drones nas imediações de aeroportos. O último registou-se na noite de segunda-feira quando um avião da Ryanair, vindo do Porto, se cruzou com um drone quando sobrevoava a zona entre a praça de Espanha e Sete Rios, a cerca de 500 metros de altitude, já na fase final de aproximação ao Aeroporto de Lisboa.O regulamento em vigor proíbe o voo destes aparelhos a mais de 120 metros de altura e nas áreas de aproximação e descolagem dos aeroportos.