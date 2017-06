Dor e emoção no adeus ao pequeno Rodrigo

Avó desesperada procurou o neto

Avó de Rodrigo em choque com a morte do neto, de apenas quatro anos, no fogo "O meu neto Rodrigo não conseguiu fugir do fogo", gritava a avó em pânico, ao CM, Fernanda Alexandra, de 56 anos, enquanto, desesperada, continuava a tentar chegar à zona onde o neto, de 4 anos, e o tio foram encontrados mortos, carbonizados junto a uma viatura, numa estrada secundária nas imediações da aldeia de Nodeirinho.

Fernanda Alexandra, que vive em Lisboa mas avançou para a zona de Pedrógão Grande mal soube que o neto estava desaparecido, ainda acalentava esperança, mas ficou em pânico quando se deparou com a realidade: Rodrigo é uma das vítimas da tragédia.



"O menino ficou com os tios porque os pais estão em São Tomé e Príncipe [em lua de mel, depois de terem casado há uma semana] e veio cá passar o fim de semana", disse a avó ao CM, em lágrimas, na zona do IC8 que foi cortada por ordem da GNR.



A solidariedade para com a família de Rodrigo estendeu-se aos colegas do pai na TAP, onde é técnico de manutenção aeronáutica, através do Facebook.



"O meu neto Rodrigo não conseguiu fugir do fogo", gritava a avó em pânico, ao, Fernanda Alexandra, de 56 anos, enquanto, desesperada, continuava a tentar chegar à zona onde o neto, de 4 anos, e o tio foram encontrados mortos, carbonizados junto a uma viatura, numa estrada secundária nas imediações da aldeia de Nodeirinho.Fernanda Alexandra, que vive em Lisboa mas avançou para a zona de Pedrógão Grande mal soube que o neto estava desaparecido, ainda acalentava esperança, mas ficou em pânico quando se deparou com a realidade: Rodrigo é uma das vítimas da tragédia."O menino ficou com os tios porque os pais estão em São Tomé e Príncipe [em lua de mel, depois de terem casado há uma semana] e veio cá passar o fim de semana", disse a avó ao, em lágrimas, na zona do IC8 que foi cortada por ordem da GNR.A solidariedade para com a família de Rodrigo estendeu-se aos colegas do pai na TAP, onde é técnico de manutenção aeronáutica, através do Facebook.

O que achou desta notícia?







88.9% Muito insatisfeito

88.9%

11.1%

11.1%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







88.9% Muito insatisfeito

88.9%

11.1%

11.1%

Muito satisfeito pub

Os pais do pequeno Rodrigo eram o rosto da dor no funeral do menino, que decorreu esta quinta-feira em Camarate, em Lisboa.Rodrigo, de quatro anos, é uma das 64 vítimas mortais da tragédia em Pedrógão Grande. O menino, que seguia no carro com um tio, foi encontrado junto do carro na 'estrada da morte', na EN 236-1, onde dezenas de pessoas perderam a vida junto aos carros que foram consumidos pelas chamas.Os pais do menino, que estavam de lua de mel quando se deu a tragédia, estiveram abraçados durante todo o decorrer das cerimónias fúnebres, que contaram com centenas de amigos, familiares e populares.