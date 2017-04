Dor e emoção no último adeus a Liliane Pinto

Funeral de Liliane Pinto realiza-se esta terça-feira na aldeia de Palhais

Foi baleada com um tiro na zona do pescoço. Sofreu ainda um traumatismo craneoencefálico grave. O marido, Luís Pinto, foi morto por Pedro Dias no dia 11 de outubro, quando o homem que fugia à GNR abordou o carro das vítimas para continuar a fuga.



O CM apurou que, apesar de ter sido atingida com um tiro, Liliane envolveu-se numa luta com Pedro Dias. Os ferimentos que apresentava davam a entender que houve um confronto físico com o atirador. Depois de matar o marido, Luís Pinto, o homicida de Aguiar da Beira estava decidido a pôr termo à vida de Liliane. E por isso, usando a coronha da arma, desferiu várias pancadas na cabeça da jovem de 26 anos deixando-a a esvair-se em sangue.





O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O funeral de Liliane Pinto, uma das vítimas de Pedro Dias, ocorreu esta terça-feira em Palhais, no concelho de Trancoso. Liliane vai ser sepultada junto ao marido, Luís, que também morreu às mãos do homicida de Aguiar da Beira.A jovem morreu na passada quarta-feira, depois de seis meses a lutar pela vida em várias unidades de saúde. Liliane havia sobrevivido ao banho de sangue a 11 de outubro do ano passado, em Aguiar da Beira. Mas sofreu um traumatismo cranioencefálico grave, causado por pancadas alegadamente desferidas por Pedro Dias com um objeto contundente.Esteve internada na Unidade de Neurocirurgia do Hospital de Viseu e foi transferida, em janeiro, para a Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital de Seia. Liliane estava em estado vegetativo desde dia 11 de outubro de 2016, data dos crimes de Aguiar da Beira.