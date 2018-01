Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dorme com pistola na almofada

Homem detido por violência doméstica ameaçou matar a mulher, em Ovar.

Por Ana Borges Pinto | 09:47

Um homem, de 46 anos, foi detido pela GNR em Esmoriz, Ovar, por violência doméstica. Nas buscas realizadas, os militares encontraram uma pistola 6,35 mm, carregada, debaixo da almofada do agressor. Segundo a mulher, era habitual o marido colocar aí a arma todas as noites.



Foram os vizinhos do casal que deram o alerta pelas 22h30 de quinta-feira. Quando os militares chegaram encontraram a vítima na rua. Contou que o marido se encontrava em casa armado. Relatou, ainda, que era vítima de ameaças constantes e violência psicológica.



O homem de 46 anos foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Aveiro. Saiu em liberdade e proibido de se aproximar da casa e da mulher num raio de dois quilómetros. Será controlado por pulseira eletrónica.