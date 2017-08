Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dormia com pistola que usava para ameaçar companheira

Homem foi detido pela GNR por ameaças à companheira e à filha desta.

Por Rui Pando Gomes e Ana Palma | 09:25

Dormia com a pistola debaixo da almofada e ameaçava de morte a mulher e a filha desta. O crime de violência doméstica aconteceu em Silves e o homem foi esta sexta-feira detido pela GNR.



O agressor tem 58 anos e foi detido pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão. Ao que o CM apurou, o agressor ameaçava de morte as vítimas com uma pistola, que colocava debaixo da almofada quando estava a dormir. O homem chegou mesmo a agredir fisicamente a companheira e a persegui-la.



A GNR avançou ontem para a detenção do suspeito e apreendeu a arma de fogo e munições. O homem foi ouvido no Tribunal de Silves e foi colocado em prisão domiciliária com pulseira eletrónica. Está ainda proibido de contactar com as vítimas.



O crime de violência doméstica está a aumentar e, ao que o CM apurou, desde o início do ano já foram detidos pelo NIAVE de Portimão 29 agressores.



Esta semana, na quarta-feira, já tinha sido detido em Silves um homem, de 50 anos, que ameaçava a mulher e o filho. No final do mês de julho, dois homens, com 21 e 23 anos, que agrediam e ameaçavam de morte as companheiras, foram detidos pela GNR, em Lagos e Albufeira.



Pormenores

Caçadeira apreendida

No último caso registado em Silves, quarta-feira, a GNR apreendeu uma caçadeira ao suspeito após buscas dentro de uma habitação e numa viatura.



Vandalismo a loja

Em Lagos, o homem é suspeito de maltratar física e psicologicamente a companheira e a filha. Há ainda registos de casos de vandalismo à loja da vítima, que foi ameaçada de morte.



Ameaças pela internet

No caso de Albufeira, a vítima seria alegadamente ameaçada pelo suspeito, através da internet e por telemóvel.