"Dou-te um tiro e faço a tua família sofrer"





O dono da casa tirou nessa altura uma das armas aos ladrões e ainda disparou para o ar. Foi montada no dia uma verdadeira caça ao homem.



O dono da casa tirou nessa altura uma das armas aos ladrões e ainda disparou para o ar. Foi montada no dia uma verdadeira caça ao homem.

Um casal e a filha, de 23 anos, e a empregada viveram momentos de terror às primeiras horas da manhã. Foram sequestrados por três assaltantes em casa, na rua António Cardoso, no Porto, e ameaçados com pistolas. A chegada da PSP, que tinha sido alertada por uma vizinha, precipitou a fuga do grupo, que só conseguiu levar 1500 euros. O caso remonta a 8 de fevereiro do ano passado e um dos ladrões, Josemar Lopes Embaló, vai agora ser julgado por roubo agravado e furto."Dou-te um tiro e faço a tua família sofrer", disse Josemar durante o roubo ao dono da casa, de 56 anos, enquanto o forçava a abrir o cofre.Só Josemar, de 29 anos, vai ser julgado no Tribunal de São João Novo. Os factos referentes aos outros ladrões vão ser discutidos num outro inquérito. Um dos suspeitos ainda não foi identificado. A acusação revela que, antes do assalto, Josemar e os cúmplices furtaram um Honda no qual seguiram para a casa das vítimas.