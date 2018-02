Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doze milhões de euros para reconstruir casas

António Costa esteve no lançamento da reconstrução de 94 habitações e 28 anexos destruídos nos fogos de outubro.

Por Tiago Virgílio Pereira | 09:06

O Governo vai investir quase 12 milhões de euros para reconstruir 94 habitações e 28 anexos que arderam nos incêndios de 15 e 16 de outubro, em Tondela. Ontem, o primeiro ministro, António Costa, assistiu à primeira empreitada de reconstrução. Três empresas apresentaram os projetos e uma vai avançar com as obras de reconstrução das habitações, que devem ficar concluídas no final do ano.



"Em Pedrógão Grande trabalhámos sobretudo com empreitadas individuais e aqui vamos trabalhar com grandes empreitadas que façam uma intervenção sobre um conjunto habitacional", esclareceu o primeiro-ministro, que lembrou que os dois grandes incêndios do ano passado destruíram quase 1900 casas, sendo que 480 foram já intervencionadas.



"Eu ainda me sinto muito triste com o que aconteceu. O fogo levou a minha casa e tenho apenas uma pequena esperança que tudo volte a ser como antes", disse Hermínia Marques, de 85 anos, que desde os incêndios de outubro está alojada em casa de familiares. António Costa tentou dar ânimo à idosa e repetiu durante a tarde a mesma frase: "Os fogos de verão apagam-se no inverno".



E por isso reiterou a importância da limpeza dos matos e árvores em redor das casas, que deve ser feita até ao dia 15 do próximo mês, no sentido de aumentar a segurança de todas as pessoas.



O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, recorde-se, já identificou as 19 áreas do País de maior risco de incêndio no próximo verão e que abrangem mais de 180 concelhos e milhares de aldeias.



PORMENORES

Governo propôs

A Autoridade Nacional de Proteção Civil está incumbida de realizar uma campanha de divulgação e informação sobre o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios.



Morreram 112

Nos grandes incêndios de junho e de outubro do ano passado morreram 112 pessoas: 66 perderam a vida no fogo de Pedrógão Grande e 46 nos incêndios dos dias 15 e 16 de outubro.



Obras em casas

Os obras que vão arrancar no concelho de Tondela vão ser acompanhadas de perto pelo município, garantiu ontem o edil José António Jesus, que disse que a desgraça ainda está presente.