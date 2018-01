Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doze milhões para reforçar areia de praias algarvias

Metade da verba total será investida no troço Forte Novo-Garrão (Loulé).

Por José Carlos Eusébio | 08:53

Mais de 12 milhões de euros vão ser gastos, até ao final do ano de 2020, no reforço dos areais das praias de Alvor Nascente e Vau (Portimão), Vale do Olival (Lagoa), Armação de Pera (Silves), Oura (Albufeira) e do troço entre Forte Novo e Garrão (Loulé). Segundo apurou o CM, o investimento consta do Plano de Ação Litoral XXI, elaborado pelo Ministério do Ambiente.



Metade do valor total - seis milhões de euros - é destinado a obras de alimentação artificial do troço entre Forte Novo e Garrão, visando reduzir o risco associado às arribas. O investimento será suportado pela Agência Portuguesa do Ambiente, Câmara de Loulé e privados. A conclusão da empreitada está prevista para 2020.



Mais avançado está o processo relativo ao reforço do areal e do cordão dunar da frente de mar de Alvor Nascente, com a extensão de um quilómetro. O concurso público da obra foi lançado no passado dia 28 de dezembro, prevendo o investimento de 1,85 milhões de euros. Será usada areia dragada da barra e ria de Alvor.



Ainda em Portimão, o alargamento da praia do Vau, com areias provenientes da praia da Rocha, vai custar um milhão de euros. O prazo do fim da empreitada é 2019.



No que se refere às praias do Vale do Olival e Armação de Pera, a alimentação artificial visa minimizar o risco das arribas, tendo um custo estimado em dois milhões de euros. A obra deve estar concretizada no prazo de cerca de dois anos.



Em Albufeira, serão investidos cerca de 1,5 milhões de euros no enchimento da praia da Oura. Está programada a conclusão da empreitada em 2020.